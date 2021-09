창원시-창원상의 누비전 1억5400만원 구입 협약

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 창원상공회의소와 1억5400만원 규모의 창원사랑상품권 누비전(정책용-할인 미적용) 구입 약정식을 했다고 1일 밝혔다.

창원상의는 코로나19 위기를 극복하고 지역상권회복 및 소비 촉진을 위해 누비전을 사 회원사에 배부한다.

허성무 시장은 "창원상의가 앞장서서 상품권 활성화에 동참해 많은 회원사에서 사용하면, 경영의 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

한편 시는 2021년 상반기 누비전을 1400억원 발행했으며, 코로나19 극복을 위해 하반기 누비전 600억원을 추가 발행하고 10% 특별할인은 계속 지원한다.

현재 등록된 가맹점은 지류 4만7000여개소와 모바일 4만4000여개소로 출입문에 부착된 가맹점 스티커나 시청 홈페이지를 통해 가맹점을 확인할 수 있다.

