조규일 진주시장, 노후정수장 정비사업 현장 점검

현대화사업 선정 국비 558억 확보, 2024년까지 제1·2 정수장 통합

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 지난 31일 진주시 제1·2 정수장을 방문해 노후정수장 정비사업 추진사항을 점검했다.

진주시 노후정수장 정비사업은 2020년부터 2024년까지 총사업비 1117억원을 투입하는 대규모 사업이다.

시는 이원화된 제1·2 정수장 통합과 시설 현대화를 통해 비효율적인 구조를 개선해 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산·공급한다는 방침이다.

그간 진주시는 1970~80년대 설치돼 운영 중이던 제1·2 정수장 시설이 노후화되고 이원화돼 맑은 물 공급과 정수장 운영에 어려움을 겪어왔다.

조규일 시장은 민선 7기 취임 이후 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위해 행정력을 집중했다.

진주시는 환경부에서 시행한 지방상수도 시설 노후도 실태평가 및 정비사업 타당성 조사에서 2020년 정수장 현대화사업 대상지로 선정돼 국비 558억 원을 확보했다.

지난해 6월 진주시 수도 정비 기본계획을 완료하고 환경부 승인을 받아 본격적으로 사업에 착수했다.

이날 현장을 점검한 조규일 시장은 “진주시 노후정수장 정비사업이 완료되면 정수시설 현대화와 시설 운영 일원화로 깨끗한 수돗물을 생산·공급하는 능력이 크게 향상될 것”이라며 “제1·2 정수장 통합으로 남는 부지와 건물에 대해서도 시민이 찾고 즐길 수 있는 공간을 조성하는 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

