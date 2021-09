광주 학동 붕괴사고 다시는 … 안전보건공단, 사고에서 예방법 배우자 ‘사고 리포트’ 발간

중앙사고조사단, 웹용 매거진 ‘중대사고 이슈리포트’ 발간

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 건물해체 작업 중이던 광주 학동에선 왜 붕괴사고가 났을까? 사고 속에 다 이유가 있다. 사고로부터 우린 예방법을 배운다.

안전보건공단 본부 중앙사고조사단(단장 김남두)은 반복되는 중대사고를 근절하기 위해 사고 원인을 심층 분석하고 재발 방지 대책을 제시하는 ‘중대사고 이슈리포트(Issue Report)’를 제작해 공개했다.

이번에 발간된 중대사고 이슈리포트는 최근 시민 다수가 피해를 본 광주 학동 붕괴사고 등 △건축물 해체공사 문제점 및 사고예방 방안, 건설현장의 반복적 대형사고 유형인 △거푸집동바리 붕괴사고 사례, △관로공사 굴착사면 붕괴사고 사례 등 3가지 이슈를 다뤘다.

첫 번째 주제인 ‘건축물 해체공사 문제점 및 사고예방 방안’에서는 지난 6월 광주 학동 건물 붕괴사고에 대한 원인 분석과 과거 유사 사례 간 비교 분석을 통해 해체공사의 위험성과 구조적 문제점 등을 되짚었다.

사고 재발 방지대책을 내놨다. 구조 안전 전문가 현장 참여 확대, 발주자 및 원청 주도의 지휘·감독 체계 정비, 해체공사 참여자 자격 기준 제한, 위험요인 사전 감시기능 강화 등 개선방안도 함께 제시했다.

두 번째 주제인 ‘거푸집 동바리 붕괴사고 사례 및 대책’에서는 건설현장에서 반복되는 사고 사례별로 원인을 분석하고 구조 안전성을 확보하기 위한 예방대책과 점검표를 마련했다.

세 번째 ‘관로공사 굴착사면 붕괴사고 막을 수 있을까?’라는 주제에서는 국내와 국외 안전 작업 기준을 비교했다.

최근 5년 국내에서 잦은 붕괴사고 원인별로 개선방안과 예방대책을 제안했다.

중대사고 이슈리포트는 격월로 정기 발행되는 웹용 잡지이다. 이번이 네 번째 발간이다. 최근 쟁점이 된 중대사고 중 정책 및 제도적 시사점이 있는 사안 위주로 제작된다.

모든 이슈 리포트는 공단 홈페이지에서 무료로 다운로드 가능하며, 상업적 이용 외에 출처를 밝히고 자유롭게 활용할 수 있도록 하고 있다.

안전보건공단 김남두 단장은 “중대사고의 정밀·기획조사를 통해 원인을 밝히는 것이 사고 예방의 첫걸음”이라며, “사고 원인조사와 이슈리포트 발간 등을 통해 재발 방지대책이 현장에서 구현되고, 사망사고 예방에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

