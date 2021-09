완도군, 코끼리 마늘 가공 상품 개발로 농가 소득 증가 도모

상품 개발 보고회 개최 및 ㈜고마미지와 업무 협약 체결

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군농업기술센터(소장 이복선)가 지난달 31일 ‘코끼리 마늘 활용 가공 상품 개발 중간보고회’를 개최하고, 농업회사법인 ㈜고마미지(대표 김재용)와 농가 소득 증가를 위한 업무 협약식을 했다.

1일 군에 따르면 지난 2019년부터 새로운 소득 작목 육성 및 경관작물 조성을 위해 청산도에서 토종 코끼리 마늘을 재배해 농가 소득을 올리고 있으며, 코끼리 마늘의 보라색 꽃은 볼거리를 제공하고 있다.

코끼리 마늘 활용 가공 상품 개발 중간보고회에는 청산농업협동조합, 완도우리음식연구회, 슬로시티영농조합법인, 청산도 구들장논 보존협의회, ㈜고마미지, ㈜소통비지니스연구소 등의 관계자가 참석했다.

보고회에서는 흑마늘, 코끼리 마늘즙 등 가공 상품 개발 용역 추진 상황을 듣고, 추진 방향에 대한 의견을 나눴다.

한편 이날 ㈜고마미지와 업무 협약을 통해 코끼리 마늘 종자를 보급하고 청산농협과 협업해 농산물 가공센터를 함께 운영할 계획이다.

김재용 ㈜고마미지 대표는 “코끼리 마늘을 시작으로 다양한 농산물의 모종 보급, 농작업 대행, 농산물 수매, 판로 개척 및 다양한 가공 상품 개발을 농업기술센터와 협업해 적극적으로 추진해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

완도군농업기술센터는 완도의 청정한 대기, 오염되지 않은 토양, 온화한 기후, 해풍 등 자연이 키운 농산물의 판로 개척을 통해 농가 수익을 창출하고, 가공품 기술 지원 및 생산 협력 체계 구축을 강화해 상생 발전을 도모해 나간다는 방침이다.

