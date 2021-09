해남군, 화원 오시아노 관광단지에 120객실 규모 리조트 호텔 조성

해남군·한국관광공사 오시아노 관광단지 활성화 선도사업 추진협의

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군은 지난달 30일 상황실에서 오시아노 관광단지 활성화를 위한 선도사업 및 오시아노 리조트호텔의 다양한 협력체계 구축을 위한 추진협의회를 개최했다고 1일 밝혔다.

오시아노관광단지는 지난 1992년 507만3000여㎡ 규모로 지정 후 1995년 토지매입을 시작으로 본격적으로 진행됐으며, 지난 2012년 골프장과 단지 내 도로, 부지조성이 완료됐다.

그동안 공공하수처리시설이 설치되지 않아 사업 추진에 어려움을 겪어 왔으나, 공공하수처리장 건설비용을 국·도비로 지원받게 돼 오는 2023년까지 1단계 1500t/일 처리시설 준공을 목표로 기본조사 및 실시설계를 추진 중이다.

또한 한국관광공사에서는 120실 규모의 객실과 인피니티 풀, 연회장, 전망카페, 레스토랑, 키즈풀 등 부대시설을 갖춘 오시아노 리조트 호텔을 오는 2023년까지 조성할 계획이다.

이에 발맞춰 해남군에서는 해수타운, 복합상가, 지역특산물 판매센터 등 오시아노 관광단지 활성화를 위한 선도사업을 적극적으로 추진해 오시아노 관광단지가 전남 서남부권 체류형 관광의 중추적인 역할을 할 수 있도록 앞장서서 개발해 나갈 계획이다.

이날 추진협의회에서는 협의회 운영방안, 기관별 역할 및 선도사업 대상지에 대한 의견교환 등이 있었으며, 위원장으로 곽준길 부군수, 부위원장은 이대진 관광실장 및 한국관광공사 김석 지역관광실장을 선출했다.

곽준길 위원장은 “추진협의회가 관광단지의 발전과 관광 활성화를 위한 구심점 역할을 담당할 수 있도록 관광공사와 함께 최선을 다해 나가겠다”고 밝혔다.

