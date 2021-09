산청군, 상반기 고용률·경제활동참가율 경남서 최고

고용률 상위권 유지 … 공공일자리 한몫

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군의 2021년 상반기 고용률과 경제활동참가율이 경남 도내에서 가장 높은 것으로 나타났다.

특히 지난해 같은 기간 대비 고용률 상승 폭은 3.1%P, 경제활동참가율은 3.7%P 증가해 도내에서 가장 높은 증가율을 보였다.

이는 농업 종사자가 많아 고용률이 시 단위 지자체와 비교해 상대적으로 높다는 점을 고려하더라도 상당한 성장세라는 분석이다.

최근 통계청이 발표한 ‘2021년 상반기 지역별 고용 조사’에 따르면 올해 상반기 산청군의 주요 고용지표가 크게 개선된 것으로 집계됐다.

산청군의 올해 상반기 고용률은 72.8%이며, 이는 지난해 상반기 69.7%보다 3.1%P 증가한 수치다. 고용률 증가 폭은 창원시(3.1%P)와 함께 도내 최고를 기록했다.

노동시장의 건전성을 나타내는 경제활동 참가율 역시 지난해 상반기 69.8%에서 올해 상반기 73.5%로 3.7%P가 늘어나 도내에서 가장 높은 상승률을 보였다. 경제활동 참가율 증가 폭이 3%P를 넘는 곳은 경남에서 산청군이 유일하다.

생산가능인구로 분류되는 15~64세 고용률 지표도 77.9%로 지난해 같은 기간보다 0.1%P 증가한 것으로 나타났다.

산청군의 고용률은 꾸준히 도내 상위권을 유지하고 있다. 특히 2021년 상반기 고용률 72.8%는 도내 시 지역 평균 58.6%보다 크게 높았으며 도내 군 지역 평균 66.8%에 비해서도 6%P 더 높은 수치다.

군은 이런 고용률 상승의 이유 가운데 하나로 공공일자리 사업과 청년 일자리 창출 사업의 지속적인 확대를 손꼽았다.

산청군은 지난해에 이어 올해에도 3000여 개의 지역 일자리를 제공하기 위해 관련 예산을 확보하는 등 일자리 대책을 추진하고 있다.

특히 코로나19 여파로 다른 지역에서 유입되는 실직자 등을 위한 공공일자리 예산 39억원을 확보, 470여명의 취업 취약계층 일자리 사업을 강화하는 등 좋은 성과를 냈다.

군 관계자는 “우리 지역 특성에 맞는 양질의 일자리를 창출하고 제공하기 위해 여러모로 노력하고 있다”며 “앞으로도 고용환경이 더 좋아질 수 있는 일자리 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

