순천시 왕조2동, 어려운 이웃에 ‘행복 꾸러미’ 전달

왕조2동 마중물보장협의체, 어려운 이웃 40가구에 식료품 꾸러미 전달

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석) 왕조2동 마중물보장협의체(위원장 문선주)는 전날 코로나19로 지친 어르신 및 어려운 이웃 40가구에 행복 꾸러미를 전달했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 전남사회복지공동모금회의 착한시민캠페인에 따른 배분금 지원사업으로 왕조2동 마중물보장협의체가 주체가 되어 진행했다.

행복꾸러미는 코로나19 장기화로 지친 이웃들의 입맛을 살릴 참기름, 두유, 참깨, 들깨가루로 구성되었다.

문선주 위원장은 “어려운 상황 속에서 힘들어하는 이웃들에게 작게나마 행복을 전달할 수 있게 되어 정말 기쁘게 생각한다”고 말했다.

왕조2동 마중물보장협의체는 지역사회통합돌봄 케어팜 사업의 문화교실, 텃밭가꾸기 등을 통해 동 주민들과 소통하고 나눔을 실천하고 있다.

서숙자 왕조2동장은 “항상 궂은일도 마다하지 않고 봉사에 앞장서주는 마중물보장협의체 위원님들께 고맙다는 말씀을 드린다”며, “행정에서도 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr