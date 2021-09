순천시, 개별공시지가 열람 및 의견제출

지난 7월 1일 기준 토지이동분 개별공시지가 산정

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 올해 개별공시지가 열람 및 의견접수를 오늘부터 오는 23일까지 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 개별공시지가의 열람대상은 지난 1월 1일부터 6월 30일까지 분할·합병·지목변경 등 토지이동이 발생한 토지에 대한 ㎡당 가격으로, 순천시 토지정보과, 읍면동 행정복지센터를 직접 방문하거나 시 홈페이지(분야별정보→건설·부동산→부동산정보→개별공시지가 열람)를 통해서 열람가능하다.

토지소유자 또는 이해관계자가 개별공시지가 열람 후 의견이 있는 경우에는 의견서를 작성해 시 토지정보과로 우편 또는 방문 제출하면 된다.

시는 의견이 제출된 필지에 대해 토지 특성 등을 재확인하고 감정평가사의 재검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 의견 제출자에게 개별 통지하며, 내달 29일 결정 공시할 예정이다.

시 관계자는 “개별공시지가는 국세, 지방세 및 개발부담금 등의 부과 기준으로 재산권과 밀접한 관련이 있는 만큼 시민들의 소중한 재산 보호를 위해 공정하고 정확한 개별공시지가가 결정·공시될 수 있도록 개별공시지가 열람에 적극 관심을 가져 주시길 바란다”고 전했다.

