루마니아와 백신 협력 성사… 화이자 105만, 모더나 45만회분 도입

[아시아경제 이춘희 기자] 루마니아와의 국제 협력을 통해 코로나19 백신 150만3000회분이 이달 국내에 도입된다.

이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관(보건복지부 보건의료정책실장)은 1일 코로나19 중대본 정례브리핑을 통해 "화이자 105만3000회분, 모더나 백신 45만회분이 2일과 8일 두 번에 나눠 루마니아로부터 인천국제공항에 도착할 예정"이라며 이 같이 밝혔다.

화이자 백신은 각각 52만6500회분씩 2일과 8일 두 번에 걸쳐 도입되고, 모더나 백신은 8일 도입될 예정이다. 화이자 백신은 구매 형태로, 모더나 백신은 루마니아로부터 공여받고 대신 루마니아에 필요한 의료물품을 제공하는 상호 공여(스와프) 방식으로 이뤄진다. 이 통제관은 "국가 간 백신 매매계약은 유럽 내 국가간에도 이뤄진 사례가 몇 차례 있다며 한국화이자와 루마니아화이자 간에 충분한 협의를 거쳤다"고 설명했다.

이번 도입 백신은 모두 기존에 정부가 화이자, 모더나와 도입 계약을 맺은 백신과는 별개의 물량이다. 현재 정부가 계약한 화이자 6600만회분, 모더나 4000만회분에 더해 추가로 도입되는 물량이라는 설명이다. 정부가 이번 주 안으로 도입될 예정이라고 밝힌 모더나 백신 600만회분과도 별도의 물량이다. 이 통제관은 "해당 백신의 세부 도입 일정에 대해서는 모더나와 지속적으로 협의 중"이라고 말했다.

방역 당국은 앞서 루마니아로부터의 백신 도입이 보도되면서 불거진 유통기한 논란을 의식한 듯 이례적으로 백신의 제조소와 유효기간까지 모두 먼저 공개했다. 화이자 백신은 벨기에 생산분으로 이달 30일까지 사용 가능하고, 모더나 백신은 스페인 로비사 제조분으로 11월12일~12월5일까지 쓸 수 있는 백신이다.

이 통제관은 "(화이자 백신의 유효기간은) 말씀드린대로 이달 30일까지"라며 "질병관리청에서 받아 바로 접종계획에 포함해 충분히 맞힐 수 있다"고 설명했다. 그는 앞선 이스라엘과의 화이자 백신 스와프 당시에도 7월6일 체결한 후 7월30일까지 유효기간인 백신을 들여왔음에도 충분히 접종이 가능했다고 덧붙였다. 또 스페인에서 생산돼 일본에서 유통된 모더나 백신에서 이물이 발생한 사건과 관련해서도 "(도입 예정 백신이) 스페인 로비사에서 온 것은 맞지만 서로 다른 배치(batch)이기 때문에 (이물 발생) 우려는 전혀 없다"고 확언했다.

두 백신은 모두 국내에 공급되는 대로 18~49세 예방접종에 활용될 예정이다. 이 통제관은 "백신의 추가 공급으로 접종계획에 한결 여유가 생길 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

