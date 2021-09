카이스트, 오는 8일 '메타버스' 주제 온라인 국제포럼 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST)은 오는 8일 오전 '디지털 빅뱅, 메타버스 기술'을 주제로 'GSI-2021 국제포럼'을 온라인으로 개최한다고 1일 밝혔다. GSI가 지난해 세 차례 개최한 포럼에 이어 네 번째로 여는 이 포럼은 유튜브 'KAIST 채널'을 통해 오전9시부터 전세계에 실시간 중계된다. 동시통역도 제공돼 누구나 무료 시청 가능하다.

배기동 KT 상무가 메타버스의 시장 동향·KT 확장현실(XR) 기술 레퍼런스·시사점 등을 통해 메타버스 생태계 구축과 활성화를 위한 전략을 소개한다. 세계 최초로 5G 네트워크를 활용해 한국-미국 대륙 간 홀로그램을 시연한 경험을 바탕으로 물리적인 제약을 실감형 기술로 극복한 사례를 공유한다.

미국 증강현실(AR) 솔루션 기업인 스페이셜(Spatial)의 공동창업자이자 최고제품책임자(CPO)인 이진하 대표는 증강현실 기술로 구현한 원격 협업 오피스를 소개한다. 프랭크 스타니크(Frank Steinicke) 독일 함부르크 대학 교수는 지능형 가상에이전트, 혼합현실, 사물로봇인터넷의 결합을 기반으로 한 차세대 실감형 기술의 이상적 모습을 제시하고 이로 인해 변화될 메타버스 기술의 미래상을 공유한다. 마르코 템페스트(Marco Tempest) MIT미디어랩 디렉터 펠로우도 기조연설자로 참여한다. 몰입형 기술이 미디어·마케팅·엔터테인먼트 분야에서 보여줄 수 있는 확장성에 대해 논의하고 지식은 물론 경험과 감성까지도 공유할 수 있는 실감형 기술의 발전 방향성에 대해 제시한다.

`미래교육을 위한 메타버스 기술의 활용'을 주제로 진행될 초청 연설에는 김범주 유니티 코리아 본부장을 비롯해 우운택 KAIST 문화기술대학원장, 조셉 페라로 랩스터 부사장, 유씨 카얄라 3D Bear CEO가 참여한다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr