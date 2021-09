[아시아경제 이선애 기자]

◆직책보임

△IT본부장 유장상

◆전보

△무위험지표금리 산출·공시 추진단장 김정미

△정보보호최고책임자 김인주

△글로벌본부장 금종익

