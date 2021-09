◇ 고위공무원 전보

▲ 국립고궁박물관장 김인규

◇ 과장급 전보

▲ 백제왕도핵심유적보존관리사업추진단장 조성래

▲ 국립강화문화재연구소장 김지연

◇ 과장급 임용

▲ 코로나19미래대응반장 안호

▲ 국립가야문화재연구소장 유은식

