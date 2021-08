네파, 미술관을 배경으로 한 가을·겨울 시즌 화보 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 아웃도어 브랜드 네파는 가을·겨울 시즌을 맞아 ‘C-TR 3.0 FW 화보’를 1일 공개했다. C-TR 3.0은 MZ세대를 타깃으로 한 라인이다.

이번 화보는 올해 ‘요즘 아웃도어’를 콘셉트로 선보인 C-TR 3.0 라인의 새로운 모습을 표현하기 위해 경주 우양미술관의 ‘감각의 숲’ 전시와 함께 진행했다. 팬데믹 시대 자연으로부터의 위로를 담은 ‘감각의 숲’ 전시 공간을 배경으로 기존의 화보와는 색다른 분위기를 자아낸다. 삶을 대하는 자세, 나무, 식물산책, 소리심기 등 총 4가지 테마로 구성된 감각의 숲 전시 공간과 각 테마별 맞춤형 스타일링을 통해 일상과 아웃도어를 오가는 C-TR 3.0의 다양한 매력을 연출했다. 모델인 고민시는 다양한 스타일링을 완벽하게 소화했다.

네파는 ‘C-TR 3.0’ 라인을 더욱 확대한다. 맨투맨, 후디 짚업 등 실용성과 편안함을 바탕으로 한 에센셜 라인, 아웃도어 웨어를 기반으로 리사이클링 등 친환경 소재를 적용한 에코 제품군, 노스탤지어를 통한 60~70년대 실루엣과 컬러를 현대적으로 재해석 한 레트로 무드 제품군 등 다양한 라인들을 선보인다.

또한 플리스와 패딩이 결합돼 ‘패리스(패딩+플리스)’로 불리며 인기를 끌었던 ‘듀오 리버시블 다운’을 비롯해 간절기 상품군을 강화했다.

