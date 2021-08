[김맹녕의 골프영어회화] "필드에서 루즈 임페디멘트(loose impediments) 활용하기"

플레이어는 물론 캐디도 루즈 임페디먼트를 제거할 수 있다.

‘루즈 임페디멘트(loose impediments)’.

골프에서 움직일 수 있는 장애물을 말하는 합성어다. 루스(loose)는 영어로 ‘헐거운, 느슨한, 움직일수 있는’이라는 뜻이고, 임페트멘트(impediments)가 ‘장애물’이다. 루즈 임페디멘트는 코스에 있는 돌멩이(stones)를 비롯해 나뭇잎(leaves)과 곤충(insects), 나뭇가지(branches), 솔방울(pine cones), 동물의 사체와 배설물(Dead animals and animal waste) 등이 모두 포함된다.

자연적(natural objects)으로 성장하지 않고, 땅에 단단히 박혀있지 않다. 지면과 공에 붙어있거나 성장하고 있는 것은 루즈 임페디멘트가 아니다. 공 옆 나뭇가지나 돌맹이는 치우고 샷을 할 수 있다. 단 이슬과 서리, 물, 모래나 흩어진 흙은 루즈 임페디먼트가 아니라 제거할 수 없다(규칙 8-1a). 루즈 임페디먼트를 치우다 공이 움직이면 1벌타다(규칙 15.1b).

‘루즈 임페디먼트 룰(loose impediments rule)’을 잘 활용하는 골퍼가 있다. 바로 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)다. 1999년 미국프로골프(PGA)투어 피닉스오픈 최종일 13번홀(파5)홀에서 티 샷이 1000파운드 바위(large rock)를 맞고 뒤에 멈추자 경기위원에게 루즈 임페디멘트 판정을 받고(It was ruled a loose impediment by officials) 갤러리와 함께 바위를 옮겼다.

A: What are loose impediments In golf?(골프에서 루즈 임페디멘트는 무슨 뜻이죠?)

B: Twigs and stones, not actually growing, and not stick to the ball, which may be removed from around it without penalty(나뭇가지, 돌, 성장하지 않는 것, 공에 부착돼 있지 않은 것으로 페널티 없이 제거할 수 있습니다).

A: May I remove this twig in bunker?(벙커에서 이 잔가지를 치울 수 있습니까?)

B: Yes, you can. When removing any loose impediments, be careful not to move your ball(네, 할 수 있어요. 루즈 임페디먼트를 제거할 때는 공이 움직이지 않도록 조심해야 합니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





