르노삼성 노사, 임·단협 잠정합의안 도출…3일 찬반투표

830만원 규모 일시금에 노사 화합 수당 등 합의

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차 노사가 임금 및 단체협상 잠정합의안을 도출했다.

1일 업계에 따르면 르노삼성 노사는 전날 오후 13차 교섭을 열고 2020·2021년 임·단협 잠정합의안을 마련하는 데 성공했다. 노사는 지난 25일 교섭에서도 합의점을 찾지 못했으나, 전날 속개된 교섭에서 양측 모두 한 발씩 물러서며 극적인 합의를 이끌어냈다.

이번 잠정합의안은 ▲기본급 동결 보상 격려금 200만원 ▲임단협 타결 격려금 200만원 및 비즈포인트 30만원 ▲뉴 아르카나 하이브리드(HEV) 유럽 수출 런칭 성공 격려금 100만원 ▲생산안정성 확보 특별 격려금 100만원 ▲생산성 격려금(PI) 중 변동 지급분 100%(약 200만원) 등 약 830만원의 일시 보상금을 큰 골자로 한다. 이외 노사는 한시적 노사 화합수당(내년까지 매분기 15만원), 조립공장 근로자 TCF 수당 신설(2만원), 라인 수당 인상 및 등급 재조정 등에도 합의했다.

잠정합의안은 오는 3일로 예정된 사원총회에서 찬반투표를 통해 최종 확정된다. 르노삼성 관계자는 "최종 타결시 그간 장기간의 노사갈등 상황을 해소하고 XM3 유럽 수출 차량의 원활한 공급 대응과 유럽시장에서의 성공적인 안착을 기대할 수 있을 것"이라면서 "최근 르노그룹과 중국 지리자동차 간 진행됐던 친환경차 공동개발 업무협약(MOU) 체결에 따른 르노삼성의 미래 물량 확보 전망도 더 밝아질 것"이라고 전했다.

