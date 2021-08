[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울시 주요 핵심사업을 지속적으로 이끌어 갈 관리자로 1급 4명, 2급 4명을 승진 임용했다 31일 밝혔다.

1급으로의 승진자는 김선순 여성가족정책실장, 정수용 복지정책실장, 백호 도시교통실장, 이정화 도시기반시설본부장 등 총 4명이며, 2급 승진자는 윤종장 시민소통기획관, 최경주 관광체육국장, 김승원 균형발전기획관, 이인근 환경에너지기획관 등 총 4명이다.

김상한 서울시 행정국장은 “이번 1~2급 고위직 공무원으로의 승진인사는 성과와 능력을 중시하여 향후 서울의 도시경쟁력을 높여갈 능력있는 간부를 승진 임용했다”고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr