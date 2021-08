LG그룹 S&I, 건설·건물관리 사업 분할

[아시아경제 이민지 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 95,300 전일대비 1,200 등락률 +1.28% 거래량 380,558 전일가 94,100 2021.08.31 15:30 장마감 관련기사 구광모 LG 회장 상반기 보수 65억7900만원…"상여 43.7억원"[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 LG, 2분기 영업이익 6117억원…전년동기대비 75%↑ close 그룹의 자회사인 에스앤아이코퍼레이션(S&I)이 주요 사업인 건설 사업과 건물 관리(FM) 사업을 떼어내 분할한다.

31일 LG그룹은 종속회사 에스앤아이코퍼레이션의 건설 사업부문과 FM 사업 부문을 분할해 신설회사 에스앤아이건설, 에스앤아이에프앰을 설립한다고 공시했다. 분할 방식은 단순·물적 분할방식이며 분할 기일은 10월1일이다.

물적분할 후 존속 회사인 에스앤아이코퍼레이션은 레저, 부동산 관리 사업을 하고, 신설 회사들은 외부 자본을 유치할 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr