광주도시철도공사, 청년 체험형 인턴 28명 채용

9월 3일까지 접수

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 도시철도 서비스 증진과 지역 청년 일자리 창출을 위해 청년 체험형 인턴 직원 28명을 공개 채용한다고 31일 밝혔다.

채용분야는 사무 14명, 차량 4명, 기계 8명, 역무자동화 2명이며, 근무 기간은 1개월이다.

응시자격은 공고일 전일부터 면접시험일까지 주민등록상 주소지가 광주광역시로 돼있거나 공고일 전일까지 3년 이상 광주광역시로 주민등록이 된 18세 이상 34세 이하면 된다. 학력제한은 없다.

서류전형 및 면접시험을 거쳐 신체검사, 결격사유 조회를 마친 후 최종 합격자를 결정한다. 면접시험에서 학력, 연령 등 차별적 요소를 배제하는 ‘블라인드 채용’ 방식을 적용한다.

응시원서는 내달 3일까지 광주도시철도공사 본사 1층 원서접수장에서 접수하고, 최종합격자는 27일 발표할 예정이다.

자세한 사항은 광주도시철도공사 홈페이지를 확인하거나 공사 총무팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr