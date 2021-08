동신대 정보보안학과 ‘학술대회 특별상·우수논문상’ 수상 쾌거

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 정보보안학과는 재학생 4명이 한국융합보안학회(KCGSA)의 ‘2021 하계학술대회’에서 특별상과 우수논문상을 받았다고 31일 밝혔다.

정보보안학과 3학년 김창석씨는 학과 정보보호동아리 ‘호키스(HAWKIS)’에서 수행한 ‘망분리 환경 취약점 분석 및 보안 아키텍처 구성방안 연구’ 결과를 논문으로 제출해 특별상을 수상했다.

같은 동아리 소속인 4학년 김대운·조영태·최정안씨는 클라우드 기반 악성코드 프로젝트 결과를 논문으로 제출, 악성코드 분석을 통해 보안 수준을 높일 수 있다는 평가와 함께 우수논문상을 받았다.

김종민 정보보안학과 교수는 “학과 정보보호동아리 프로젝트를 통해 실무에 필요한 역량을 높인 재학생들이 각종 학술대회에서도 뛰어난 성적을 거두고 있다”며 “재학생들의 전공 관련 실무 능력을 더 키울 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

