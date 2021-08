여수광양항만공사, 노사공동 의료진 물품 지원

광양·여수 선별진료소 의료진과 지원 인력에 의료물품 지원

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 코로나19 검사 및 방역에 고생하는 광양 및 여수보건소의 선별진료소 의료진에게 의료물품을 지원했다고 31일 밝혔다.

이번 물품 지원은 여수·광양 시민의 안전을 위해 코로나19 최전선에서 고군분투하고 있는 의료진과 지원 인력에게 감사와 응원의 마음을 전달하기 위해 마련됐다.

남철희 노조위원장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 노사가 같이 뜻 깊은 활동을 할 수 있어 감사하게 생각한다”며 “앞으로도 안전을 책임지는 공공기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 노동조합도 지역사회에 지속적인 관심을 가지고 나눔 활동을 이어 나가겠다고”고 전했다.

한편 공사는 올해 노사공동으로 단체 헌혈행사, 어촌체험휴양마을 안전용품 지원, 여수·광양지역 환경활동 등 다양한 지원 사업을 추진했다.

