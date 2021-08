"소중한 기억, 복원 해드립니다" … 경상국립대, 20세기 진주·통영·대학 배경 시청각자료 복원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상국립대학교는 경상국립대와 진주·통영을 배경으로 20세기에 촬영한 사진과 영상을 디지털 자료로 무료 복원해 주는 사업을 추진한다고 31일 밝혔다.

이번 복원지원사업은 '대한민국을 대표하는 경남의 국가거점국립대학 경상국립대학교'의 출범을 기념해 지역민을 위한 대학 자원 공유, 문화 행사의 하나로 마련됐다.

복원신청 대상은 경상국립대와 대학이 소재한 진주·통영 지역을 배경으로 20세기(1901~2000년)에 촬영한 사진·필름, 영상 등 시청각물 가운데 민간과 개인이 소유한 것으로, 아날로그 매체에 수록된 사진·영상물에 한한다.

경상국립대는 접수한 기록물 가운데 중요성·활용성 등을 심의한 뒤 선별해 무료 디지털 변환과 복원을 지원한다. 복원지원 범위는 해상도 및 색상 개선, 변색 및 손상 복원, 스캐닝 등의 작업이다.

참여는 복원지원 대상에 해당하는 사진·영상물을 소장한 국민 누구나 가능하다.

신청서는 경상국립대 기록관 누리집에서 내려받아 작성하면 된다. 접수는 전화, 팩스, 우편, 전자우편 등 비대면으로만 받으며, 접수 기간은 10월 15일까지다.

지원기준에 따라 최종 복원 대상을 선정해 11월 중으로 신청자에게 안내할 예정이다. 디지털 복원한 결과물은 전자우편으로 발송하며 원본은 신청서에 기재된 주소로 택배 또는 등기우편으로 반환한다.

더욱 자세한 내용은 경상국립대 기록관으로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr