"악마보다 더한 악마였다"…20개월 된 외손녀 떠나보낸 외할머니 절규

"내가 없을 때 밤마다 딸 때렸다"



[아시아경제 허미담 기자] 20개월 된 어린 의붓딸을 잔혹하게 학대해 살해하고 성폭행을 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 양모(29)씨를 향해 그의 장모 A씨가 "악마보다 더한 악마"라고 분노를 표했다.

A씨는 31일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와의 인터뷰에서 "가슴이 찢어지고 피눈물이 나서 살 수가 없다. 지금도 애가 살아있는 것 같고 어떻게 할 수가 없다"며 답답한 심정을 토로했다.

A씨에 따르면 딸 정모(25)씨는 양씨와 2019년 1월 같은 회사에서 만나 연인 관계로 발전했고, 정씨는 이후 임신했다. 그러나 양씨는 집행유예 기간 사기 범행을 저질러 교도소에 복역하게 됐고, 양씨는 미혼모센터에서 혼자 아이를 낳게 됐다. 이후 양씨가 출소하면서 두 사람은 올해 1월1일부터 함께 살기 시작했다.

A씨는 "우리 딸이 조금 다른 엄마들하고 다르다. 아기 케어(돌봄)를 못하고 아기를 어떻게 할 줄을 모른다"고 했다. 이어 '지적인 부분이 다른 사람보다 떨어지느냐'는 진행자의 질문에 "그렇다. 말을 잘 맞춰서 할 줄을 모른다"고 답했다.

그는 "처음에 아기 아빠(양씨)를 내 아들이라고 삼고 (집에) 들였다. 그런데 (양씨는) 내가 없을 때 밤마다 (딸을) 때렸다고 한다. 그런데 나는 몰랐다. 울음소리도 못 내게 하고 나한테 얘기하면 가만 안 둔다고 협박했다고 한다. 입 막고 머리끄덩이를 잡아채고 목 중앙 두 군데를 치고 발로 차고 그랬다고 한다"고 말했다.

또 A씨는 "제가 잠깐 시장 갔다 온 사이에 양씨가 발가벗고 있었고, 아기가 옆에 있었다"며 "대낮에 지금 뭐하는 거냐고 했더니 양씨가 '알지도 못하고 제대로 보지도 못했으면 말 함부로 하지 말라'고 나한테 소리를 질렀다"고 당시 상황을 회상했다.

그런가 하면 A씨는 양씨가 아기를 성폭행한 것을 정씨가 나중에 얘기해 줘 알았다고 했다. 그는 "경찰을 부르기 전 (딸이) 저한테 '엄마 더 무서운 일이 있었다'며 우리 딸이랑 아기의 무릎을 꿇어놓고 같이 번갈아가며 (성행위를) 시켰다고 한다"며 "정말 끔찍한 일"이라고 분통을 터뜨렸다.

그러면서 A씨는 양씨가 아기를 살해하는 과정에서 벽에 몇 차례나 던졌다고 했다. A씨는 현재 정씨의 상태를 묻는 질문에 "(딸이) 저보고 '빨리 죽여달라'고 한다. 아기가 옆에서 놀고 있는 것 같고 밖에 나가기도 싫다며 피눈물을 흘리고 있다"고 했다. 이어 "다시는 이런 일이 없도록 철저히 조사해 달라"고 호소했다.

한편 대전지법 형사12부(유석철 부장판사)는 아동학대 살해와 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(13세 미만 미성년자 강간) 등 혐의를 받는 양씨와 사체은닉 등 혐의의 정씨 사건을 심리하고 있다.

양씨는 지난 6월15일 새벽 주거지에서 생후 20개월 된 아이를 이불로 덮은 뒤 주먹으로 수십 차례 때리고 발로 수십 차례 짓밟는 등 1시간가량 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 이후 양씨는 정씨와 함께 시신을 아이스박스에 담아 집안 화장실에 숨겨뒀다. 시신은 지난달 9일에 발견됐다.

검찰은 양씨가 학대 살해 전 아이를 강간 및 강제 추행한 것으로 확인했다. 그는 지난 27일 열린 첫 공판에서 자신의 혐의를 대부분 인정했다. 양씨와 정씨에 대한 검찰의 구형은 오는 10월 예정돼 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr