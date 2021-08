[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 코로나19 여파로 어려움을 겪는 저소득층에게 1인당 10만원의 추가 국민지원금을 지급한다고 31일 밝혔다.

군의 이번 지원은 정부의 재난지원금 25만원 지원과 다른 별도의 저소득층 대상 지원이다.

지급 대상은 자격을 취득한 기초생활수급자와 법정 차상위계층, 한부모가족 등 저소득층 주민 2420여명이다.

무주군은 별도 신청 절차없이 가구 대표 복지급여 계좌로 일급 지급할 계획이다.

다만 계좌 확인이 필요한 기초생활수급자(의료·교육), 차상위(본인부담경감·자활) 가구는 읍·면 행정복지센터에 신청을 받으며, 계좌 확인 절차를 거쳐 지급한다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr