과기정통부, '소프트웨어 개발보안 모범사례 공모전' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 소프트웨어 개발자를 대상으로 소프트웨어 개발 시 보안을 적용한 모범사례를 널리 알릴 수 있도록 “2021 소프트웨어(SW)개발보안 모범사례 공모전”을 개최한다고 31일 밝혔다.

공모 접수기간은 다음달 1일부터 30일까지며, 소프트웨어 개발보안 적용에 참여한 기업 관계자라면 누구나 개인 자격으로 공모전에 참여할 수 있다. 참여방법은 참가 신청서와 모범사례를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

자세한 사항은 과기정통부 및 한국인터넷진흥원 누리집 내 공지사항에서 확인 가능하며, 궁금한 사항은 소프트웨어 개발보안 모범사례 공모전 사무국으로 문의하면 된다.

오는 10월 중 심사를 통해 모범사례의 적절성, 우수성, 실천효과성 등을 기준으로 우수작 3점을 선정할 계획으로, 과학기술정보통신부장관상(최우수상, 1점)과 한국인터넷진흥원장상(우수상, 2점)이 수여될 예정이다.

과기정통부는 “이번 공모전을 통해 소프트웨어 개발보안 인식을 확산하고 소프트웨어 개발현장에 도움을 주어, 안전한 소프트웨어 개발 환경 조성에 힘쓸 수 있도록 소프트웨어 관련 기업 및 개발자들의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr