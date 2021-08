"韓 연구진 '방관자 T세포' 역할 연구, 세계적 인정받았다"

KAIST연구팀 A형 간염환자 간세포 파괴 등 관련 논문 잇따라 발표

'네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)' 8월호에 초청 리뷰 논문 게재

"방관자 T세포 활성화 연구 분야 개척 확장 공로 인정 받아"

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 질병에 대한 인체 면역 과정에서 '방관자(bystander) T세포'가 어떤 역할을 하는 지 규명을 한 공로를 인정받았다.

한국과학기술원(KAIST)은 신의철 의과학대학원 교수, 이호영 박사, 정성주 대학원생이 감염질환에서 방관자 T세포 활성화의 중요성을 강조하는 주제로 세계적인 면역학 권위지인 '네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)' 8월호에 초청 리뷰 논문을 게재했다고 31일 밝혔다.

인간 질병에서 방관자 T세포의 역할에 관한 연구를 세계적으로 선도하고 있는 신의철 교수 연구팀은 이번 리뷰 논문을 통해 다양한 감염질환에서 방관자 T세포의 역할과 이를 조절하는 기전들을 총체적으로 고찰하고 인간 질병 치료에 응용할 수 있는 미래 연구의 방향을 제시했다.

일반적으로 인체는 바이러스에 감염되면 항바이러스 작용을 하는 T세포가 활성화되어 질병으로부터의 회복을 촉진한다고 알려져 있다. 이때 특정 바이러스에 대응하는 T세포만 활성화되고 관련 없는 T세포들은 활성화되지 않는데, 이러한 현상을 선택적 면역반응이라고 한다. 선택적 면역반응은 T세포가 바이러스의 항원 펩타이드를 인식하면서 이뤄진다.

하지만 바이러스의 종류 및 환자의 면역 체계에 따라, 감염을 일으키는 바이러스와는 상관없는 T세포의 활성화가 일어나게 되는데 이를 방관자 T세포의 활성화라고 이야기한다. 방관자 T세포의 활성화는 바이러스 항원 펩타이드의 존재와는 상관없이 사이토카인(cytokine)에 의해 유발된다고 알려져 있다. 이러한 방관자 T세포의 활성화는 복잡한 감염 이력을 가진 사람의 면역반응을 더 정교하게 이해하기 위해 반드시 고려해야 하는 현상이다.

2018년 신 교수 연구팀은 2010년대에 한국에서 유행했던 A형 간염 바이러스 감염환자에서 간세포가 심하게 파괴되는 원인으로 방관자 T세포의 활성화 현상을 새롭게 발견해 그 결과를 국제 면역학 학술지 '이뮤니티(Immunity)'에 보고한 바 있다. 인간 질병에서 방관자 T세포의 역할을 체계적으로 증명한 세계 첫 논문이었다.

연구팀은 이후 관련 연구를 활발히 지속하며 더 상세한 기전들을 발견해왔다. 간 조직에 상주하며 방관자 활성화를 일으킬 수 있는 T세포를 조절하는 분자를 발견해 2020년 국제 학술지 '저널 오브 헤파톨로지 (Journal of Hepatology)'에 보고했다. 특수한 T세포인 점막연관 불변사슬 T세포(MAIT: Mucosal-associated invariant T)도 유사한 활성 과정을 거쳐 간 손상에 기여할 수 있음도 발견해 같은 해 동일 저널에 발표했다. 최근에는 활성화된 방관자 T세포들이 감염된 조직으로 이동하는데 필요한 세포이동 관련 기전을 발견해 국제학술지 '셀 리포트 (Cell Reports)'에 보고한 바도 있다.

현재 연구팀은 방관자 T세포 활성화 특성 및 관련 기전을 바이러스 질환 그리고 종양질환에서 밝혀내는 후속 연구를 진행 중이다. 전 세계적으로 유행 중인 코로나19 감염상황에서 방관자 T세포 활성화 및 역할에 관한 연구도 진행하고 있다.

신의철 교수 연구팀은 방관자 T세포 활성화 연구 분야를 개척하고 확장해 나가고 있는 공로를 인정받아 이번 초청 리뷰 논문을 게재하게 됐다.

연구팀의 리뷰 논문은 지난 5일 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr