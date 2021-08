황운하 "윤석열, 지려천박함 드러내..수사·기소 매듭지어야"

황운하 "윤석열 지지율 대부분은 반(反)문재인"

정치보복 악순환 우려도

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 예비후보의 높은 지지율을 두고 황운하 더불어민주당 의원이 "(윤 전 총장의) 지지율은 정치보복의 악순환을 예고하고 있다는 점에서 한국 사회의 정치를 퇴행시키는 매우 위험한 현상"이라고 경고했다.

황 의원은 30일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "야권 후보 중 윤석열의 지지율은 1위를 달리고 있다. 지지율을 떠받치고 있는 대부분은 반문재인일 것"이라며 "이미 지려천박함을 드러낸 윤석열의 지지율이 여전히 버티는 배경"이라면서 이같이 주장했다.

그러면서 황 의원은 전문가를 인용해 윤 후보의 지지율을 깎아내렸다. 그는 "전문가들은 분석하기를, '문재인 정권이 싫어서 윤석열을 지지했다가 1일 1실언 등 실력과 인품이 너무 형편없는 게 드러나서 지지를 철회하고 싶지만 다른 대안이 없으니 울며 겨자먹기로 윤석열을 다시 지지하는 이런 현상이 반복해서 벌어지고 있는 것이며 최근 지지율의 등락은 큰 의미가 없다'고 분석했다고 한다"고도 밝혔다.

이어 "따라서 '윤석열이 본선에서 깨질 위험이 높다는 걸 야당 지지자들도 이미 알고 있지만 다른 대안이 없는 상황에서 어쩔 수 없이 윤 후보를 지지할 수밖에 없는 게 국민의힘의 딜레마'라는 분석이라고 한다"며 "윤석열의 대선 출마는 잘못된 검찰제도가 낳은 극단의 비극"이라고 거듭 강하게 비판했다.

황 의원은 "정권교체를 원하는 보수 세력은 검찰권을 이용한 정치보복의 염원을 담아 윤석열에 매달리고 있는 것으로 보인다"며 "새 정부가 들어서기 전 수사·기소를 매듭지어야 할 분명한 이유"라고 강조했다.

