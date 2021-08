㈜두산, 협력사 대상 '온라인 동반성장 아카데미' 교육과정 개설

[아시아경제 정현진 기자] ㈜두산이 코로나19로 교육 기회가 줄어든 협력사들을 위해 다음달부터 '온라인 동반성장 아카데미' 교육과정을 개설하고 협력사 임직원 역량 강화를 지원한다고 31일 밝혔다.

이번 교육과정은 150여개의 협력사 임직원들에게 직무역량 강화, ESG(환경·사회·지배구조) 관련 교육을 중점적으로 제공한다. 윤리경영, 인권, 정보보안, 환경 등 ESG 관련 교육을 신설하고 추가로 협력사의 수요를 파악해 다른 교육을 제공할 계획이다.

비용은 ㈜두산이 출연한 동반성장 투자재원에서 전액 지원한다. 자격증, 어학교육 등 실무지향적 교육에 대해서는 개인의 역량 수준과 직무에 따라 교육과정을 선택할 수 있다.

㈜두산 동반성장 관계자는 "사회적 거리두기가 길어지면서 협력사의 교육 기회가 줄어들고 있다"면서 "㈜두산 임직원들이 활용하고 있는 온라인 교육 과정과 동일한 콘텐츠를 제공해 협력사 임직원들의 역량이 향상될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

㈜두산은 협력사와의 동반성장 프로그램을 운영하고 있다. 최근에는 인력 채용에 어려움을 겪고 있는 중소 협력사를 위해 구인구직 사이트에 '㈜두산 협력회사 채용관' 운영을 통한 인력 채용을 지원했으며, 해외판로 개척에 어려움을 겪고 있는 협력사를 위해 맞춤형 해외 바이어를 매칭하는 온라인 구매상담회도 추진하고 있다.

이 외에도 ㈜두산은 코로나 극복 긴급 자금 지원, 협력사 경영컨설팅 지원, 스마트공장 구축사업을 통한 생산성 향상, 불량률 감소, 영업역량 강화 등을 지원하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr