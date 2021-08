LG CNS 사내벤처 '폴리오컴퍼니' 분사

LG CNS는 사내벤처 ‘폴리오컴퍼니’가 분사했다고 31일 밝혔다.

폴리오컴퍼니의 분사는 2018년 ‘단비’, 지난해 ‘햄프킹’에 이어 세 번째다. 폴리오컴퍼니는 LG CNS에서 14년간 근무한 최준혁 책임을 중심으로 지난해 8월 출범했다. 폴리오컴퍼니는 다음달 투자 전략 거래 플랫폼을 출시한다. 이 플랫폼에서 나만의 투자 전략을 직접 개발하거나, 여러 전문가들이 등록한 다양한 투자 전략을 구매해 활용할 수 있다. 이용자가 선택한 투자 전략을 통해 인공지능(AI)이 전략에 부합하는 주식 종목을 추천하거나 증권사 네트워크와 연계해 매수, 매도할 수 있도록 안내한다. LG CNS는 폴리오컴퍼니에 사내 빅데이터 전문가를 파견했다.

LG CNS는 2016년부터 사내벤처 육성 프로그램 ‘아이디어 몬스터’를 운영하고 있다. 사내 디지털전환(DX) 전문가 누구나 AI, 빅데이터, 로봇업무자동화(RPA) 등 IT 신기술을 활용해 고객 가치를 창출하는 사업에 도전할 수 있다. 아이디어 몬스터는 사내벤처를 위한 자금, 공간, 인력을 지원한다. 연간 최대 10억원의 운영자금을 지원하고 본사에 별도 업무공간도 제공한다. LG CNS에 따르면 아이디어 몬스터에는 평균 30개 이상의 창업팀이 지원하지만 최종 2~3개 팀만 선정된다. 아이디어 몬스터에 선발되더라도 분사로 이어지는 사내벤처 비중은 30% 수준이다.

전은경 LG CNS 정보기술연구소장은 "아이디어 몬스터는 IT 신기술을 사업화 할 수 있는 여건을 제공한다"며 "LG CNS가 쌓아온 DX 역량을 활용해 창업팀이 고객가치를 높이고, 장기적으로 기술 파트너로 성장하도록 지원할 것"이라고 말했다.

