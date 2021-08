이마트24, 피코크 상품 30% 할인…“HMR부터 간식까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 다음달 1일부터 7일까지 피코크 상품에 대해 행사카드로 결제 시 30% 할인하는 ‘집콕족 물가 낮추기’ 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

이마트24는 현재 총 60여종에 달하는 피코크 상품을 운영 중이다. 까망베르쿠키부터 부채살 찹스테이크까지 피코크 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

생필품 덤증정 행사상품도 진행한다. 이마트24는 다음달 지난해 보다 200여종 늘린 1940여종의 상품에 대해 1+1, 2+1 등 덤증정 혜택을 제공한다. 특히 간편식품, 일상용품 등 생필품 행사 상품을 30% 이상 확대했다. 홈술족 증가에 따라 맥주, 와인, 위스키 등 주류 행사 상품도 지난해 220여종에서 290여종으로 늘렸다.

이마트24 관계자는 “고객들의 편의점 장바구니 물가 낮추기에 도움이 되고자 피코크 전상품 할인 이벤트를 준비했다”며 “또한 근거리 편의점에서 장을 보는 고객이 이마트24를 찾도록 하기 위해 간편 먹거리, 생필품 할인 상품을 전년 동월 대비 30% 늘리는 등 다양한 할인 혜택을 제공한다”고 말했다.

