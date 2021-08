7월 미분양 주택 1만5198가구…전월 대비 6.7%↓

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 7월 말 기준 전국의 미분양 주택이 1만5198가구로 전월 1만6289가구에 비해 6.7% 줄었다고 31일 밝혔다.

올 3월 1만5270가구까지 내려갔다가 이후 등락을 반복했던 미분양 물량이 지난달 다시 큰 폭으로 줄어든 모습이다. 이는 최근 주택시장 불안으로 인한 수요 급증으로 인해 미분양이라도 찾는 이가 많아진 것으로 풀이된다.

지역별로 수도권 미분양은 1381가구로 전월 대비 17.1% 줄었고 지방은 1만3817가구로 5.5% 감소했다. 수도권 중에서도 경기도 미분양은 981가구로 전월 1267가구에 비해 22.6% 감소한 것으로 나타났다.

건물이 완공되고 나서도 주인을 찾지 못하는 '준공 후 미분양'은 8558가구로 전월 9008가구 대비 5.0% 줄었다.

규모별로 전체 미분양 물량 중 85㎡ 초과 중대형은 471가구로 전월보다 9.9% 감소했고, 85㎡ 이하는 1만4727호로 6.6% 줄었다.

