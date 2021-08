"中 최대 배달플랫폼 '메이퇀', 대규모 반독점 벌금 낼수도"

분기 수익보고서에 벌금 부과 가능성 언급

中 당국 지난 4월부터 반독점 조사

벌금 1조원 넘어설 가능성도 제기돼

[아시아경제 이민우 기자] 중국 증시 시가총액 8위에 해당하는 중국 최대 배달 플랫폼 '메이퇀'이 대규모 반독점 벌금을 낼 수도 있다는 전망이 나왔다.

30일 주요 외신들에 따르면 메이퇀은 이날 내놓은 수익보고서를 통해 "국가시장감독관리총국의 조사에 적극 협조하고 있다"며 "사업 관행의 변화를 요구받을 수 있고, 상당한 규모의 벌금을 부과받을 수 있다"고 밝혔다.

국가시장감독관리총국은 중국의 반독점 감시기구다. 지난 4월부터 메이퇀을 조사하고 있다. 국가시장감독관리총국이 반독점 조사를 시작한 것은 알리바바에 이어 메이퇀이 두 번째다.

메이퇀은 요식업계에 높은 수수료를 요구하는 한편 다른 플랫폼에 등록할 경우 추가 수수료 등 불이익을 주면서 독점 행위를 한 혐의를 받고 있다.

앞서 시장감독총국은 지난 4월 알리바바가 전자상거래 플랫폼인 타오바오와 티몰 등에서 입점 상인들에게 '양자택일'을 강요했다며 182억2800만위안(약 3조1000억원)의 반독점 벌금을 부과한 바 있다. 이는 알리바바 중국 내 연간 매출의 4%에 해당하는 규모다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 지난 5일 메이퇀이 부과 받을 벌금이 10억달러(약 1조2000억원)에 이를 것으로 전한 바 있다.

한편 이날 메이퇀은 지난 4~6월에 22억1000만위안(약 4000억원)의 적자를 기록했다고 밝혔다. 3분기 연속 적자를 기록한 것이다. 적자 배경에 대해서는 다양한 사업 진출에 따른 비용이라고 설명했다. 메이퇀은 수백만개의 식당과 관련 온라인 마켓을 운영하고 있으다. 음식 배달 관련 서비스와 소텔 예약, 식료품 판매 등에도 영역을 넓혔다.

