이제는 소비만이 살 길 … 대구 ‘2021 대구브랜드페스타’ 참여업체 모집

대구시가 코리아세일페스타 동안 동대구역 광장에서 열릴 2021 대구브랜드페스타(DAEGU BRAND FESTA 2021)에 참여할 업체를 모집한다.

행사는 대구시가 주최하고 대구신세계백화점이 주관한다.

코로나19로 판로개척에 어려움을 겪고 있는 지역 중소업체·소상공인의 매출 증대가 목적이다. 시민에게도 경제활력과 순환을 위해 소비 분위기를 띄우려 하고 있다.

행사기간 시민과 대구를 찾는 관광객에게 지역에서 생산하는 다양한 우수 상품을 홍보하고 판매한다.

지역 예술인들은 버스킹 공연과 작품 전시를 통해 침체된 지역 문화계에 활력을 불어넣을 계획이다.

또 주관사인 대구신세계백화점은 행사참여 업체와 소상공인들을 대상으로 상품과 마케팅 전반의 컨설팅도 해줄 계획이다.

지역 중소기업과 소상공인들의 우수제품이 더 경쟁력을 갖출 기회다.

참가자 모집 공고문은 31일부터 다음 달 9월 12일까지 대구시청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 참가신청서는 9월 13일부터 같은 달 26일까지 코로나19 예방을 위해 오직 E-mail로만 접수한다.

참가 자격은 공고일 현재 대구시에 사업장 소재지를 두고 영업을 하고 있으며, 행사 기간 중 판매공간 구성 및 인력 파견이 가능한 업체와 소상공인이다.

식품, 공산품, 의류, 액세서리, 핸드메이드 공예품, 한방, 생활용품 등 다양한 품목과 원데이클래스(공방) 등 50여개의 지역 우수업체를 기다린다.

대구시 민생경제과나 대구브랜드페스타사무국이 안내한다.

정승원 대구시 민생경제과장은 “지역제품을 홍보하고 새로운 판로를 개척해 경제 활성화에 보탬이 되는 행사가 되도록 하겠다”고 말했다.

