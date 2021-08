역대급 경쟁률 '구미 푸르지오 센트럴파크' 정당 계약 진행

1순위 평균 20대1 경쟁률…구미시 역대 2번째

대우건설은 경상북도 구미시에 공급하는 '구미 푸르지오 센트럴파크'의 정당 계약을 8월 30일부터 9월 4일까지 총 6일간 진행한다고 30일 밝혔다.

구미 푸르지오 센트럴파크는 원호지구 도시개발사업지구인 구미시 고아읍 원호리 산 44-12번지 일원에 지하 3층~지상 24층, 9개 동 규모로 조성되는 아파트로 가구수는 △전용면적 84㎡ 727가구 △전용면적 98㎡ 92가구 등 총 819가구다.

단지는 앞서 진행한 1순위 청약에서 평균 경쟁률 19.79대 1을 기록했다. 구미시 분양 단지 중 역대 2번째로 높은 기록이다.

평균 분양가는 △전용면적 84㎡ 3억8000만원대 △전용면적 98㎡는 4억9000만원대 수준으로 책정돼 있으며 비규제 지역이라 대출, 전매 제한은 없다. 또한 2주택까지 기존 취득세율(1~3%)이 적용된다.

계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 무이자 혜택이 주어지며, 전 가구 발코니 확장비를 무상으로 제공한다. 계약금(총 공급금액의 10%) 완납 후에는 분양권 전매도 가능하다.

정당 계약기간 내에는 홈페이지에서 방문예약을 진행한 이후 견본주택 관람이 가능하며, 예약한 견본주택 방문 날짜 및 시간 외에는 방문이 불가하다.

또 견본주택 방문 예약은 코로나19 감염 확산 및 예방을 위해 당첨자(예비입주자)를 포함한 2인까지 가능하며, 어린 자녀의 안전을 위하여 미성년자는 입장이 제한된다.

견본주택은 경상북도 구미시 광평동 60-3번지에 있다. 입주예정일은 2024년 4월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr