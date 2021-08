롯데건설, 시흥시 은행2지구 등 1.7조 주택사업 수주

하반기 수주목표 달성 청신호

롯데건설이 하반기(7~8월) 들어 1조7000억원 규모의 주택사업을 따내며 수주목표를 향해 순항하고 있다.

롯데건설은 상반기 전체 5조 9155억 원의 수주 금액을 기록하며 전년 동기 대비 18.5% 상승한 것에 이어 올 하반기에는 시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업, 이천 안흥동 3블럭 복합개발 사업, 오산 세마역 오피스텔 개발사업 등을수주하며 하반기에도 수주 상승세를 이어가고 있다.

시흥시 은행2지구 공동주택 개발사업은 경기도 시흥시 은행동 247-3번지 일원에 연면적 36만1622㎡, 지하 4층 ~ 지상 45층, 16개동, 2166가구 공동주택을 개발하는 사업으로 총 5060억 원 규모다. 2022년 8월 착공 예정이다.

이천 안흥동 3블럭 복합개발사업은 경기도 이천시 안흥동 284-2번지 일원에 연면적 16만3704㎡, 지하 6층 ~ 지상 49층, 공동주택 810가구, 오피스텔 55실, 근린생활시설을 개발하는 사업으로 2513억 원 규모이며, 2021년 12월 착공 예정이다.

오산 세마역 오피스텔 개발사업은 경기도 오산시 세교동 592-4번지 일원에 연면적 9만8944㎡, 지하 6층 ~ 지상 28층, 3개동, 546실의 오피스텔을 개발하는 사업으로 총 1630억 원 규모다. 2022년 9월 착공 예정이다.

롯데건설 관계자는 "연이은 수주로 올 한해 수주목표 초과 달성의 청신호가 켜졌다"고 말했다.

