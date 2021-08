원스토어, 우수베타게임 '아크앤젤'에 인프라 비용 지원

7월 우수베타게임 선정

"순수 국내 기술로 개발된 함대전략 RPG"

[아시아경제 차민영 기자] 앱마켓 원스토어가 7월 우수베타게임으로 글리치스튜디오의 ‘아크앤젤 : 불사신 탄생’을 선정했다고 30일 밝혔다.

아크앤젤은 순수 국내 기술로 약 2년 간의 개발 과정을 거쳐 탄생한 함대전략 RPG 게임이다. 지난 4일 정식 공개된 아크앤젤은 전략 장르의 재미에 미소녀 캐릭터 수집, 육성 등 다양한 재미를 더한 것이 특징이다. 캐릭터는 40종 이상의 직업과 특성을 가지고 있으며, 공격형, 방어형, 통치형 3가지로 특화된 능력에 따라 캐릭터 상성과 덱을 조합하는 전략적 플레이가 가능하다. 나만의 함대 조합, 전투를 통해 수집한 자원으로 확인하는 기지 성장 등 다채로운 콘텐츠도 특징이다. 지난 7월 원스토어에서 진행된 베타 테스트에서도 참신한 소재와 몰입도 높은 시나리오, 탄탄한 세계관 등이 호평을 받았다.

아크앤젤을 선보인 글리치스튜디오는 20년의 업계 경력을 보유한 박종현, 최정우 두 대표가 2018년 6월 설립한 회사다. 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠가치평가에서 우수 콘텐츠에 선정된 게임을 개발하는 등 부산의 떠오르는 게임 제작사로 주목 받고 있다.

박종현·최정우 글리치스튜디오 공동대표는 “전략게임에 생소한 유저들이 쉽게 적응할 수 있도록 개발 단계부터 고민이 많았다”며 “그 과정에서 지난해 12월 유럽 시장에 게임을 공개해 다양한 사용자 데이터를 수집하고 분석해 8개월 동안 게임을 대대적으로 개선했다”고 말했다.

원스토어는 개발사들의 콘텐츠 제작을 지원하고 모바일게임 생태계 구축에 힘을 보태고자 ‘우수 모바일 베타 테스트’ 지원사업을 해오고 있다. 우수베타게임으로 선정되면 네이버 클라우드 혹은 SK C&C의 클라우드 Z 적용을 위해 발생되는 테스트 인프라 비용, 게임 출시 당월과 익월까지 발생한 클라우드 인프라 비용까지 지원받을 수 있다. 자세한 내용은 원스토어 개발자 센터에서 확인할 수 있다.

