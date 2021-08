[클릭e종목]"이마트, SSG닷컴 가치 상향에 목표가↑"

[아시아경제 송화정 기자유안타증권은 30일 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 178,000 2021.08.30 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 SSG닷컴, 명품·시계·쥬얼리 20만종 일주일간 최대 70% 할인이마트, 추석 선물세트 사전예약 42%↑ … 고가-실속형 모두 인기삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목" close 에 대해 SSG닷컴의 가치 상향을 반영해 목표주가를 기존 28만원에서 30만원으로 상향 조정했다. 투자의견 '매수'와 유통업 최선호주 의견은 유지했다.

이진협 유안타증권 연구원은 "SSG닷컴의 가치를 기존 4조원에서 5조4000억원으로 상향한 것을 반영했다"면서 "SSG닷컴의 상장 작업이 진행되고 있는 만큼 이마트에 대한 적극적인 매수가 필요한 시점"이라고 말했다.

SSG닷컴은 현재 직매입(1P) 중심의 사업자에서 소비자와 판매상을 연결해주는 중계 형태인 마켓플레이스(3P)로의 확장을 꾀하고 있다. 이마트는 지난 2분기 실적 발표회에서 2023년 SSG닷컴의 목표 총거래액(GMV)을 연평균 29% 성장한 10조원으로 제시하며 2023년까지 그로서리 부문(1P)을 2배, 라이프스타일 부문(3P)을 3배 성장시키겠다고 밝혔다. 이 연구원은 "3P로의 확장은 이커머스 시장에 대해 기존 유통 마진에서 이익을 창출하겠다는 유통업체로서의 접근 방식에서 광고, 셀러 서비스 수익 등 플릿폼 수익을 창출하는 플랫폼 사업자의 접근 방식으로 변화를 의미한다"면서 "인터넷 플랫폼 사업자들의 이커머스 시장 진출과 확대가 가속화되고 있는 현 상황에서 기존의 유통업 방식을 통해서는 경쟁에서 승리할 수 없기 때문에 변화가 요구되고 SSG닷컴은 그 변화가 진행중"이라고 분석했다. 이 연구원은 "밸류에이션 관점에서 플랫폼 수익의 추가적인 확보를 통해 미래 기대 수익성을 높일 수 있어 밸류에이션 확대도 가능하다"고 덧붙였다.

SSG닷컴 외 다른 자회사들도 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 할인점과 트레이더스 등 별도 부문의 기존점 성장률 반등은 지속되고 있으며 4분기 연결 편입될 것으로 예상되는 스타벅스코리아의 지분가치 재평가도 기대된다. 이 연구원은 "이마트24, 미국 법인 등의 성장도 지속되고 있고 조선호텔의 적자도 대규모 출점이 마무리됨에 따라 저점을 통과한 것으로 판단된다"고 설명했다.

