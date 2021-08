신협, 상반기 당기순익 2487억원…전년 동기대비 59% ↑

[아시아경제 송승섭 기자]신협이 올 상반기 2487억원의 당기순이익을 달성했다고 30일 밝혔다. 1564억원을 기록했던 지난해 6월과 비교하면 923억원(59%) 증가했다.

여·수신액은 각각 85조·105조3000억원으로 지난해 같은 기간보다 7.8%, 5.9% 늘어났다. 총자산은 5.6% 늘어난 117조2000억원에 육박했다.

순자본비율은 6.78%로, 전년동기 대비 0.52%포인트 개선됐다. 출자금이 확대되고 당기순이익이 늘어난 영향으로 풀이된다.

전국 873개 조합의 평균 자산금액은 1341억원으로 지난해 평균 자산금액 대비 82억원 커졌다. 자산규모가 1500억원이 넘는 대형조합은 242개(27.72%)로 전년 말 대비 2.54% 많아졌다. 반면 300억원 미만 소형조합은 176개(20.16%)로 5.88% 감소하게 됐다.

김윤식 신협중앙회장은 “하반기 또한 안팎으로 내실을 다질 수 있는 다양한 사업을 운영해 20년 연속 흑자경영이라는 쾌거를 거두겠다”며 “신협의 경영투명도와 안전성을 높여 보다 자율적인 활동을 이어갈 수 있는 서민 금융으로 자리매김하겠다”고 강조했다.

