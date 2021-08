샘표, ‘2021 맛있는 추억을 그리다’ 캠페인 수상 발표

[아시아경제 임혜선 기자]샘표가 27일 어린이를 대상으로 실시한 ‘2021 맛있는 추억을 그리다’ 캠페인 수상 결과를 발표했다고 30일 밝혔다.

‘2021 맛있는 추억을 그리다’는 샘표가 가족과 함께 요리하고 즐기는 식사의 가치를 알리고자 2013년부터 이어오고 있는 캠페인이다.올해는 아이와 함께 요리하는 시간의중요성을 공감한 소비자들이 크게 늘어, 역대 최대 규모인 9만4000여명이 참여해 주목을 받았다.

샘표는 심사를 통해 ‘맛있는 음식과함께한 추억’의 주제가 잘 드러난 작품 중에 대상 1명과유치부, 초등 저학년부 및 초등 고학년부 등 부문별 최우수상 3명씩총 10명을 선정했다.

대상은 초등 저학년부 장태양(9살) 군의 ‘우리집 밥도둑 계란장’이차지했다. 태양 군은 가장 좋아하는 반찬인 엄마표 계란장을 가족과 함께 먹은 추억을 유쾌하게 표현했다. 심사위원들은 태양 군이 양 손으로 계란장을 집어 눈에 가져다 대고, 부모님이태양 군을 바라보며 즐겁게 웃고 있는 모습이 ‘요리가 주는 행복함’을잘 담아냈다고 높게 평가했다.

대상 작품은 대한민국 1등 간장인샘표 양조간장 501의 스페셜 라벨로 제작돼 한정판 ‘맛있는추억 간장’으로 전국 판매될 예정이다. 또한, 샘표는 맛있는 추억을 그리다에 참가한 9만 4천명 어린이 모두에게 새미네부엌 대표 제품으로 구성된 세트를 선물했다.

한편, 수상 작품을 비롯한 모든 참가작품은 다음달 5일까지 키즈놀이 애플리케이션 ‘놀이의 발견’을 통해 감상할 수 있다.

