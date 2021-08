프레시지, ‘명절 선물세트’ 2종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 프레시지는 추석을 맞아 고급 소고기 정육세트부터 ‘백년가게’ 간편식까지 다양한 구성의 ‘명절 선물세트’ 2종을 출시한다고 30일 밝혔다.

프레시지는 코로나19로 인한 사회적 거리 두기 강화에 따라 비대면으로 명절 연휴를 보내는 소비자들을 위해 편의성 높고 실용적인 명절 선물세트를 기획했다.

프레시지 자체 정육 브랜드 ‘스미스 푸줏간’의 ‘우대갈비 스테이크· LA 갈비 선물세트’는 호텔 요리사 출신의 프레시지 연구개발진이 엄선한 최고급 꽃갈비를 취향에 따라 즐길 수 있도록 정육 방식을 달리해 구성한 제품이다. 스테이크로 조리하기 좋은 우대갈비와, 반찬으로 조리하기 좋은 LA갈비로 구성됐다. 특히 우대갈비의 경우 3.5cm의 두툼한 원육을 모든 주방 가전과 조리 도구로 간편하게 조리할 수 있도록 22cm의 평균 규격으로 손질했다.

‘백년가게 국·탕 선물세트’는 30년 이상의 전통을 이어온 ‘백년가게’의 대표 국·탕 메뉴들로 구성된 실용적인 간편식 선물세트다. 안성 ‘할매설렁탕 도가니탕’, 영주 ‘풍기삼계탕’, 대구 ‘옛집 대구식 육개장’ 등 총 3종의 메뉴로 구성됐다.

