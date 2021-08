'글로벌 백신허브 산업통상 지원 TF' 발족회의…"美·EU 등과 백신 파트너십 확대"

국내 백신 원부자재 기업의 해외진출 지원

글로벌 백신 기업의 투자 유치를 통한 백신 공급망 강화 집중 지원

[아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부 통상교섭본부는 30일 대한상공회의소에서 '글로벌 백신허브 산업통상 지원 태스크포스(TF) 발족회의를 열고 '한미 글로벌 백신 파트너십' 성과 창출을 위한 산업통상 분야의 지원 방안을 논의했다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 모두발언을 통해 "통상교섭본부가 가진 57개국과의 다양한 자유무역협정(FTA) 네트워크 채널을 활용해 미국, EU 등 주요국으로 백신 파트너십을 확대해 글로벌 백신 공급망 협력을 강화하겠다"고 강조했다.

이번 회의에서는 ▲주요국을 대상으로 조속히 글로벌 백신 비즈니스 포럼 등을 개최해 국내 백신 원부자재 공급 기업과 해외 유수의 글로벌 백신 생산 기업 간 매칭을 통해 국내 백신 원부자재 기업의 글로벌 백신 공급망 편입을 적극 지원하는 방안 ▲해외의 유수 글로벌 백신 기업들 중 주요 타겟기업을 선정해 입지·세제 등 다양한 인센티브를 통해 국내 투자를 적극 유치하는 방안 ▲해외진출, 외국인직접투자 유치 등 글로벌 백신 공급망 편입을 통해 국산 백신 개발을 통상 측면에서 집중 지원하기 위한 방안 등이 논의됐다.

이번 회의에 참석한 이승규 한국바이오협회 부회장은 "글로벌 백신 허브 도약과 국산 백신 개발을 위해서는 백신 소부장 등 기업이 필요로 하는 실효성 있는 정부의 지원이 절실하다"며 통상교섭본부의 축적된 글로벌 FTA 네트워크와 국제협력 경험을 통한 다양한 지원 방안에 기대감을 나타내며 적극적인 지원을 당부했다.

산업부 관계자는 "향후 통상교섭본부는 '글로벌 백신허브 산업통상 지원 TF'를 통해 추가 지원 방안을 발굴하고 유관기·업계와의 밀착 현장 소통과 협력을 통해 글로벌 백신허브 도약과 국산 백신 개발을 앞당기는 '국부창출형 통상'을 적극 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.

