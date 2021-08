속보[아시아경제 강희종 기자]미국이 아프가니스탄 수도 카불에서 군사공격을 수행했다고 주요 외신들이 29일(현지시간) 보도했다.

외신에 따르면 이번 공격이 무장조직 이슬람국가(IS) 아프간 지부를 자처하는 IS-K(호라산) 대원들을 겨냥한 것으로 전해졌다..

앞서 AFP통신은 카불에서 큰 폭발음이 들렸으며 로켓으로 추정된다고 전했다. AP통신은 카불공항 북서쪽의 동네에 로켓이 떨어져 어린이 1명이 사망했다고 보도했다.

미국은 전날 미군 13명을 포함해 수많은 사망자를 낸 카불공항 폭탄테러에 대응, 드론으로 보복 공습을 단행했으며 IS-K 고위급 2명을 제거했다고 밝혔다.

미국은 또한 카불공항 인근에 구체적이고 신뢰할 만한 테러 위협 정보가 있다며 경보를 발령하기도 했다.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr