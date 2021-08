'ESG 대통령' 내세운 이낙연 "10년 내 탄소배출 35% 이상 감축"

"'30년 기후전쟁' 실패시 인류 미래 없다"

환경·사회·지배구조(ESG) 개선 위해 힘 모야야

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 내년 출범하는 새로운 정부의 통치철학으로 'ESG(환경·사회·지배구조) 국가로의 대전환'이 필요하다면서 구체적인 방안을 발표했다.

29일 이 전 대표는 메타버스 방식으로 열린 '생활ESG행동' 전진대회(비대면) 연설에서 "'30년 기후전쟁'과 'ESG국가로의 대전환'에서 승리하지 못하면 지구에는 어떤 번영도, 어떤 평화도, 어떤 정의도 가능하지 않다. 지금 행동해야 한다"며 이같이 밝혔다. 인류가 직면한 기후위기와 사회위기, 민주주의 위기를 돌파하기 위해 국가와 기업, 국민이 한 마음으로 환경(E)과 사회(S), 지배구조(G)를 획기적으로 개선해 절체절명의 위기를 극복하자는 설명이다.

이날 연설에서 이 전 대표는 '30년 기후전쟁'을 선포하면서 "'30년 기후전쟁'과 'ESG국가로의 대전환'은 인류의 생존을 거는 싸움이고 국가의 성쇠를 좌우하는 싸움, 기업의 흥망을 가르는 싸움, 우리 아들딸과 손주들의 미래를 결정하는 싸움"이라며 'ESG국가로의 대전환'을 함께 선언했다.

이 전 대표는 "30년 기후전쟁을 승리로 이끌려면 국가와 기업과 국민이 한 마음으로 싸워야 하고, 초기 5년 동안 국가재정과 민간자본과 인간노동을 대대적으로 투입해야 한다"며 "GDP의 2~3%를 탄소중립 예산으로 해마다 투입하고, 탄소기반 산업을 재생에너지 기반으로 대체하고, 거대한 산업전환에서 실업자가 나오지 않게 교육과 훈련과 복지를 제공해야 한다"며 구체적인 방안을 제시했다.

그는 이어 "'ESG국가로의 대전환'을 위해 기후위기와 사회위기, 민주주의 위기와 싸울 것"이라면서 우선 2050탄소중립을 위해 10년 안으로 탄소배출을 35% 이상 줄여야 하며, 화석연료와 일회용품과 플라스틱 사용을 끊거나 줄이겠다고 다짐했다.

이와 함께 사회통합을 위해 불평등과 차별을 해소하고, 자본과 노동과 환경이 모두 상생하는 사회로 '정의로운 전환'을 위해 연대하고 협력하는 것은 물론 아이도 청년도 여성도 노인도 소외받지 않은 따뜻하고 넉넉한 공동체를 건설하는데 앞장서겠다고 밝혔다.

이 전 대표는 "ESG를 경영 중심으로 삼는 기업의 물건을 사고, 생활에서 ESG를 실천하는 개인 시민으로 살 것"이라고 다짐하면서 "ESG를 통치 철학으로 삼는 새 정부 출범을 위해 힘을 모을 것"이라고 밝혔다.

한편 생활ESG행동은 지난 3월 발족, 4월에는 플라스틱 사용을 줄이는 '굿바이 플라스틱'을 제1호 제안으로 진행했다. 이 전 대표는 이 모임을 최초로 제안했고, 이달 초에는 ESG 4법을 대표발의하기도 했다. 'ESG 4법'은 공공기관 경영, 공적 연기금 운용, 공공조달 시 ESG를 필수적으로 반영하도록 하는 내용을 담고 있다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr