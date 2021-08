윤석열 "경선룰, 합리적으로 결정될 것…선관위 따를 생각"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 29일 대선 후보 경선 룰과 관련해 "선거관리위원회 결정에 따를 생각"이라고 밝혔다.

윤 전 총장은 이날 국민의힘 당사에서 부동산 공약을 발표한 뒤 기자들에게 "경선 룰은 합리적이고 공정하게 결정될 것이라고 생각한다"며 이처럼 말했다.

그는 자신이 유불리를 따져 역선택 방지 도입을 요구한다고 지적한 유승민 전 의원의 페이스북 글과 관련해 "다른 후보 말씀에 논쟁할 필요는 없다"고 일축했다.

당 선관위원장을 맡은 정홍원 전 국무총리를 지난 5일 예방한 데 대해선 "입당을 했으니까 예를 갖춰서 몇 분은 찾아 뵙고 인사 드리는 과정에서 찾아뵌 것"이라고 설명했다.

