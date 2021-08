속보[아시아경제 임주형 기자] 아프가니스탄 특별입국자 중 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

28일 법무부에 따르면 아프간 특별입국자 중 코로나19 재검사 결과 4명이 확진 판정을 받았다. 확진자 4명 가운데 2명은 성인이며 나머지 2명은 10세 남자·11세 여자 어린이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr