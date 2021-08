대구 달성군-고령군 '사문진교 경관개선 사업' 추진

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구 달성군은 지난27일 경북 고령군과 사문진교 경관개선을 위한 '강나루 디지털 뉴딜사업' 업무협약을 체결했다.

다산행정복합타운에서 열린 이날 협약식에는 김문오 달성군수와 곽용환 고령군수, 달성군의회 구자학 의장과 고령군의회 성원환 의장 등이 참석했다.

협약에 따라 두 지자체는 △달성·고령의 경관 향상과 상생발전을 위한 사업비 및 행사지원 △관광지와 자연경관 등의 경관계획 수립 △민간부문을 포함한 교육·행사 문화교류 △교류 확대를 위한 광역 교통망 구축 △지역 경제 활성화를 위한 장터 운영을 추진한다.

이 사업은 20억 원의 예산을 투입해 2022년 5월 착공 예정으로 올해 실시설계를 완료할 계획으로 대구 달성군 화원읍 성산리와 경북 고령군 다산면 호촌리를 잇는 사문진교(780m) 야간경관개선 사업을 추진하게 된다.

김문오 달성군수는 "고령과 달성이 공동으로 추진하는 사문진교 경관 개선 사업을 앞두고 업무협약을 맺게 되어 감사드린다"며 "이번 협약을 시작으로 양 지자체 간 관광자원 활성화를 위한 유기적인 협력 관계를 구축해 나가기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr