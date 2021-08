[세종=아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆과장급

▶국립해양조사원 운영지원과장 박성동 ▶인천지방해양수산청 운영지원과장 정재관 ▶동해지방해양수산청장 정재훈

