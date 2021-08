패럴림픽 탁구 서수연·정영아, 단식 4강 진출…동메달 확보

[아시아경제 이정윤 기자] 2016년 리우 패럴림픽 탁구 은메달리스트 서수연(35·광주시청)이 2020 도쿄 패럴림픽에서 한국 대표팀의 첫 메달을 확보했다.

서수연은 27일 오후 도쿄 체육관에서 열린 2020 도쿄 패럴림픽 여자 탁구 단식(스포츠등급 1-2) 8강전에서 아나 프로불로비치(38·세르비아)를 3-0(11-4 11-7 11-6)으로 완파하고 4강에 진출했다.

이번 대회 탁구 단식은 3∼4위전을 치르지 않고 공동 3위로 시상해 준결승에 오르면 동메달을 확보한다.

서수연의 최종 메달 색깔은 28일 정해진다.

학생 시절 모델을 꿈꿨던 서수연은 2004년 자세 교정을 위해 병원에서 주사 치료를 받다 경추가 손상, 하반신이 마비됐다. 2006년 주변의 권유로 탁구에 입문해 장애인 탁구선수로의 인생을 시작한 그는 사고 후유증으로 손 힘이 약해져 라켓과 손을 붕대로 감고 경기를 펼친다.

2013년 국가대표가 된 서수연은 2014년 인천 장애인 아시안게임에서 은메달을 따냈다. 2016 리우 패럴림픽에서도 은메달을 획득했다.

정영아(42)도 여자 탁구 단식(스포츠등급 5) 8강전에서 판와스 싱암(20·태국)을 3-1(10-12 11-9 11-5 11-7)로 누르고 4강에 진출하며 동메달을 확보했다.

패럴림픽 탁구에 출전하는 선수들의 스포츠등급은 지체장애(1∼10등급)와 지적장애(11등급)로 분류된다. 지체장애는 다시 휠체어를 사용하는 선수(1∼5등급)와 입식(6∼10등급)으로 나뉜다.

