밤 9시까지 서울서 536명 코로나 확진…전날보다 31명 적어

[아시아경제 이정윤 기자] 금요일인 27일 0시부터 오후 9시까지 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 536명으로 잠정집계됐다고 서울시가 밝혔다.

이는 같은 시간대 잠정집계치로 비교해 전날 567명보다는 31명 적고, 지난주 금요일인 20일 507명보다는 29명 많다. 중복과 오신고를 정리하고 추가집계를 반영한 하루 전체 확진자 수 최종집계치는 26일 557명, 20일 525명으로 나타났다.

서울의 하루 확진자 수는 이달 10일 660명으로 치솟은 뒤 3주째 평일에는 대부분 500명 넘겼고 24일에는 677명으로 역대 최다 기록을 경신했다.

26일 서울의 검사 인원이 7만9629명이었고 최근 2개월여간 금요일 확진율(전날 검사인원 대비 당일 확진자 수)이 0.7∼0.9% 수준이었음을 고려하면 27일 하루 전체 확진자 수는 500명대 후반이나 600명 이상이 될 가능성이 있다.

한편, 27일 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 7만7907명으로 잠정집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr