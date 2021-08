광주 서구 동천동 '온라인 주민총회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 동천동 주민자치회(회장 문세근)는 오는 31일 오후 4시 ‘2021년 온라인 주민총회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 동천동 주민총회는 2022년 마을의제 사업의 우선순위를 결정하기 위한 자리로 코로나19 확산 방지를 위해 실시간 유튜브로 중계될 예정이다.

그동안 동천동 주민자치회는 2022년 마을의제 발굴을 위해 마을리더 아카데미와 학교총회를 통해서 학생을 포함한 주민들의 다양한 의견을 수렴해왔다.

마을리더 아카데미를 통해 발굴된 마을의제는 ▲주민역량강화교육프로그램 운영 ▲동천동 축제운영 ▲불법투기 쓰레기 근절 및 환경정비사업 추진 이고 학교총회를 통해 발굴된 마을의제는 ▲안전한 등하굣길 만들기이다.

발굴된 마을의제의 우선순위 결정을 위해 지난 17일부터 23일까지 온·오프라인 사전투표를 진행했다.

문세근 주민자치회장은 “이번 주민총회에 상정된 마을의제에 대해 주민자치회 자체사업 및 시·구 공모사업 등을 통해 실현해 나갈 계획이다”며 “이를 통해 동천동 발전에 한 걸음 더 나아갈 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

주정훈 동천동장은 “주민주도의 주민자치가 안정적으로 정착될 수 있도록 행정적 지원을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr