[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김재호 광주광역시 광산구의회 의원이 27일 의회 3층 회의실에서 어린이공원 수목 식재를 위한 의견 청취 간담회를 개최했다.

간담회는 첨단권 어린이공원 3개소(도담·우리들·장고분) 수목 식재에 앞서 주민 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

참석자들은 계절마다 다양하게 꽃이 피고 지는 묘목들을 조화롭게 식재하고, 잡초 관리 등 주기적인 사후관리를 요구했다.

이와 함께 반려견·길고양이 배설물 처리 도구 비치 및 반려견 전용 공원 마련, 내구성이 높은 소재의 시설물 교체와 바닥재 공사를 통해 쾌적한 공원 환경 조성을 요청했다.

김 의원은 “어린이공원 식재를 통해 소담한 동네 정원을 곳곳에 조성할 계획이다”며 “앞으로도 주민들과 함께 휴식공간 역할을 할 수 있는 공원 가꾸기에 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr